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Leonas de Yucatán debutarán en la Liga Mexicana de Softbol en 2027

El equipo yucateco tendrá como sede el Parque Kukulcán y comenzará su temporada el 21 de enero de 2027.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

14 de ago de 2026

1 min

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Leonas de Yucatán ya tienen fecha para su debut en la Liga Mexicana de Softbol
Leonas de Yucatán ya tienen fecha para su debut en la Liga Mexicana de Softbol / Marco Sánchez

En lo que será un nuevo capítulo del deporte profesional de nuestro Estado, fue presentado en forma oficial el equipo de Leonas de Yucatán que jugarán la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Softbol

Aunque tres años después, las melenudas se sumarán al máximo circuito de la pelota femenil de nuestro país, las fieras habían anunciado su participación en el torneo inaugural en el 2024 pero no se consolidó.

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“Estamos en la evaluación de los talentos nacionales e internacionales que vengan a Leonas a competir, pero también a crear identidad tanto dentro como fuera del terreno de juego, daremos espacio a jugadoras locales para jugar profesionalmente ya que se tiene mucha calidad”, señaló Mariana Patraca, vicepresidente de la escuadra boxita.

Para darle espacio a las jugadoras locales la organización comenzará a visitar distintos torneos que se disputarán en el Estado además se tendrá un tryout en el mes de noviembre.

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El equipo yucateco tendrá como sede el Parque “Kukulcán”, la campaña comenzará el 21 de enero y se contará con un total de 14 series de dos partidos, siete en casa y siete de visita, jugándose de jueves a domingo en horarios por confirmar.

Hasta el momento la novena ya cuentan con siete jugadoras nacionales como base que se mantienen de los Charros de Jalisco que es la franquicia que se mudó a la península.

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