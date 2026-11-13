Países Bajos se da un festín griego y Alemania resurge en la Liga de Naciones

La selección de Países Bajos, dirigida por Xavi Hernández, se dio un festín ante Grecia (7-0) este viernes en Ámsterdam para situarse en solitario al frente de su grupo de la Liga de Naciones, tres días antes de un desplazamiento decisivo a Alemania.

Los neerlandeses, invictos con 11 puntos, necesitarán uno el lunes en Berlín ante los hombres de Jürgen Klopp para alcanzar los cuartos.

En cuanto a los griegos, alcanzados en la clasificación por los alemanes (8 puntos), les interesará mucho imponerse en casa ante Serbia esperando un tropiezo de la Mannschaft.

Pero ¿en qué estado de ánimo estarán los hombres del seleccionador Ivan Jovanovic 72 horas después de esta debacle, una de las peores de su historia?

En el estadio Johan Cruyff, la Oranje dejó el partido visto para sentencia en menos de 20 minutos, bien ayudada por una defensa rival catastrófica, con su central Dinos Mavropanos como símbolo, doblemente culpable ya en el minuto 6.

Dos malos pases consecutivos del jugador del West Ham beneficiaron a Crysencio Summerville, que aprovechó encantado el regalo para abrir el marcador.

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Los helenos fueron después meros espectadores de una rápida acción inspirada por Jurrien Timber y Joey Veerman y culminada por Tijani Reijnders (2-0, 12').

Lanzado, el delantero de Al Qadsiah se regaló un triplete, sacando luego provecho de un acertado control con el pecho de Donyell Malen (18') antes de recibir una magnífica asistencia de Denzel Dumfries (33').

La velada se convirtió en un fiasco para los griegos, noqueados en el 40' tras un notable número técnico de Malen en beneficio de Jurrien Timber para el 5-0.

Y la humillación fue total con una segunda parte nuevamente claramente dominada por los hombres de Xavi, que aumentaron la cuenta gracias a Timber, con su segundo tanto de la noche (59'), y a Malen, por fin goleador tras haber dado dos asistencias decisivas (61').

Revelación de su grupo en esta Liga de Naciones, Grecia vivió una noche de pesadilla.

Un paseo por Belgrado

Alemania tuvo una noche plácida en Belgrado, abriendo el marcador en el minuto 3 en un córner lanzado por Maximilian Mittelstädt que Kai Havertz remató de cabeza.

Su intento fue desviado por Malick Thiaw y luego por el defensa serbio Srdan Babic hacia su propia portería.

Antes del primer cuarto de hora, Aleksandar Pavlovic aprovechó un resbalón rival para encontrar a Havertz dentro del área.

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El delantero del Arsenal perdió su duelo con el portero serbio Vanja Milinkovic-Savic, pero Florian Wirtz, al acecho, dobló la ventaja con una astuta vaselina para batir al guardameta serbio (2-0, 14').

El extremo derecho del RB Leipzig Brajan Gruda fue titular en el esquema ofensivo alemán, con Derry Scherhant por la izquierda, Wirtz en el centro y Havertz en punta.

Gruda, debutante y goleador

Gruda es el undécimo jugador que debuta con la Mannschaft bajo las órdenes de Klopp, en el quinto partido del seleccionador alemán, nombrado a finales de julio en sustitución de Julian Nagelsmann.

Al inicio de la segunda parte, Gruda recuperó el balón en su propio campo y dejó atrás a toda la defensa serbia con su velocidad para marcar el tercer gol (50').

La reducción del marcador por Babic (3-1, 56') no tuvo consecuencias para Alemania, ya que los serbios terminaron el encuentro con nueve jugadores tras las expulsiones de Vanja Dragojevic (74') y Andrija Zivkovic (89'), ambos ingresados tras el descanso.

El partido se disputó en el Marakana del Estrella Roja de Belgrado, ante solo 5.000 jóvenes menores de 14 años acompañados, después de que la UEFA decretara que se jugara a puerta cerrada debido al comportamiento racista y/o discriminatorio de los hinchas serbios en las derrotas en casa contra Países Bajos (2-1) y Grecia (2-1) a finales de septiembre.