Estados Unidos suspende todos los despegues: Sean Duffy confirma falla de comunicaciones en control aéreo

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que una falla de comunicaciones en los centros de control de tráfico aéreo provocó la suspensión nacional de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) este viernes 13 de noviembre de 2026.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario explicó que el problema afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta del país, por lo que las autoridades determinaron mantener temporalmente las aeronaves en tierra.

La decisión busca preservar la seguridad de las operaciones mientras los especialistas investigan el origen de la interrupción.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

Sean Duffy informó que la FAA emitió una orden nacional de suspensión de despegues después de detectar problemas en los sistemas de comunicaciones utilizados por los centros responsables de supervisar aeronaves durante sus trayectos.

"La FAA ha ordenado una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones", señaló el secretario.

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Asimismo, confirmó que los técnicos de la FAA trabajan para identificar la causa de la falla y determinar las condiciones necesarias para restablecer las operaciones.

El funcionario adelantó que las autoridades publicarán actualizaciones conforme dispongan de nueva información.

¿Qué pasará con los vuelos hacia Estados Unidos?

La suspensión afecta a los vuelos que tienen previsto despegar desde aeropuertos estadounidenses, mientras que las aeronaves internacionales que se dirigen al país serán evaluadas individualmente.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

La restricción podría generar retrasos y modificaciones en itinerarios nacionales e internacionales, incluidos vuelos con conexiones hacia México.

Hasta el comunicado de Duffy, las autoridades estadounidenses no habían establecido una hora definitiva para levantar la suspensión ni informado cuántos vuelos resultaron afectados.

La FAA mantiene la investigación sobre el problema de comunicaciones, sin que hasta ese momento se haya confirmado públicamente su origen técnico específico.

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