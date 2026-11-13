Primer día del Buen Fin 2026 en Campeche registra madrugada concurrida y calma en el Centro Histórico

El arranque de la edición 16 del Buen Fin en la capital campechana dejó un marcado contraste en la afluencia de compradores durante sus primeras horas: mientras que durante la madrugada decenas de personas hicieron fila y abarrotaron una conocida tienda de club de precios en busca de las primeras ofertas, hacia el mediodía y la tarde los portales y comercios del Centro Histórico lucieron con un flujo regular y habitual de visitantes.

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A pesar de la calma relativa en el primer cuadro de la ciudad, por lo menos 80 establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco, de Campeche participan oficialmente del 13 al 17 de noviembre, de un padrón de 250 socios.

Durante la madrugada, decenas de personas hicieron fila y abarrotaron la tienda Sam's Club de la capital. / Especial

Según informó su presidente, Juan Pablo Mex Salazar, el sector empresarial proyecta alcanzar una derrama económica superior a los 10 millones de pesos registrados el año pasado, con un crecimiento estimado del siete por ciento.

Los negocios participantes pertenecen principalmente a los giros de ropa, moda, electrónica, línea blanca y artículos de regalo, con rebajas que van desde el cinco y 10 por ciento hasta descuentos agresivos de entre 25 y 60 por ciento en productos seleccionados. Además, la dirigencia comercial destacó que muchos consumidores aprovechan estas promociones para adelantar sus compras navideñas y de fin de año.

El sector comercial espera superar los 10 millones de pesos en derrama económica obtenidos el año anterior. / Por Esto!

Mex Salazar también reconoció el crecimiento sostenido de las ventas por internet, una modalidad que cada vez gana mayor terreno entre los consumidores campechanos y que obliga a los establecimientos locales a fortalecer sus canales digitales para ofrecer sus productos y competir durante las jornadas de promociones.

Finalmente, el líder empresarial explicó que aunque la medición oficial del programa concluye el 17 de noviembre, diversos comercios extenderán sus ofertas por cuenta propia durante el resto del mes para captar mayor clientela e impulsar la recuperación económica en la capital.

JGH