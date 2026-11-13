Suspensión de vuelos en Estados Unidos provoca retrasos en Quintana Roo; autoridades mantienen vigilancia

La suspensión de vuelos en Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), ya provoca retrasos en algunas conexiones aéreas con destino y procedencia de ese país en Quintana Roo, por lo que el Gobierno estatal mantiene seguimiento permanente a las operaciones de sus aeropuertos.

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La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, informó a través de sus redes sociales que su administración se mantiene atenta a las posibles afectaciones en las terminales aéreas de la entidad, ante las modificaciones que podrían presentarse en los itinerarios de los viajeros.

Explicó que, a través de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), mantienen comunicación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y el Gobierno de México, con el propósito de dar seguimiento a la situación y actuar de manera coordinada en caso de ser necesario.

Ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), estamos muy atentos a las posibles afectaciones en los aeropuertos de Quintana Roo. Mantenemos comunicación a través de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (SEDETUR) con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Grupo Asur y el Gobierno de México para dar seguimiento a esta situación y actuar de manera coordinada en caso de ser necesario. En Quintana Roo ya se registran retrasos en algunos vuelos con destino y procedencia de Estados Unidos, por lo que mantenemos seguimiento permanente a las operaciones de nuestros aeropuertos. Nuestra prioridad es brindar atención oportuna a las y los viajeros, así como a quienes tienen previsto arribar o salir de nuestros destinos turísticos. Seguiremos pendientes de la evolución de esta situación y compartiremos información a través de los canales oficiales. — Mara Lezama (@MaraLezama) November 13, 2026

La mandataria confirmó que ya se registran retrasos en algunos vuelos con destino y procedencia de Estados Unidos, aunque no precisó las aerolíneas, rutas o cantidad de pasajeros afectados.

Ante este panorama, señaló que la prioridad de su gobierno es brindar atención oportuna a las y los viajeros, así como a quienes tienen previsto arribar o salir de los destinos turísticos de Quintana Roo.

Finalmente, indicó que continuarán atentos a la evolución de la situación y que compartirán información mediante los canales oficiales conforme se conozcan nuevos detalles sobre las operaciones aeroportuarias.

JGH