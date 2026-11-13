Denuncian falta de servicio en Correos de México de Hopelchén; usuarios no pueden recoger recibos de CFE

La señora Elvia María Gómez Huchín manifestó este viernes por la mañana su queja contra el Servicio Postal Mexicano porque su oficina permanece cerrada en la ciudad de Hopelchén, y ella necesita recoger su recibo de consumo de luz que esa dependencia federal entrega a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.

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Al abordar a la prensa frente a las oficinas de Correos de México, la señora, quien vive y tiene su negocio frente a la escuela general 04 "Dr. Luis Álvarez Buela", en la colonia Dolores Lanz de la ciudad de Hopelchén, indicó que llevaba casi tres horas esperando que abran esa oficina, ubicada en la calle 19 entre 18 y 20 del centro de la ciudad.

"Yo necesito mi recibo de luz físico porque tiene mucho tiempo que no me llega y necesito hacer unos trámites, y ayer fui a las oficinas de la CFE y ahí me dijeron que ahora los recibos los entrega Correos de México porque la paraestatal tiene un convenio con el Servicio Postal Mexicano, y me mandaron aquí a recoger mi recibo", externó.

Dijo que llegó desde las ocho de la mañana y a las 11 horas no habían abierto esa oficina, y exigió a la CFE que retome de nuevo la repartición de los recibos de luz que sus electricistas realizaban antes, para no estar pasando estos problemas con Correos, que no es su responsabilidad directa de entregar los recibos de luz.

Elvia María Gómez Huchín denunció que la oficina de Correos de México en Hopelchén permanece cerrada. / Mauriel Koh

La señora Elvia María mencionó que ella no sabe manejar la aplicación de la CFE y no puede ver el monto de su consumo y pagar su recibo, y al ir a las oficinas de la CFE sí se puede pagar, pero solo le dan un recibo de cobro, el cual no sirve como comprobante de domicilio y mucho menos para hacer trámites.

Añadió que antes iba a un ciber o papelería y le imprimían el recibo de luz, pero ahora le piden una clave para ello y además saber el monto a pagar, y al no saberlo no puede imprimirse ese documento.

"Correos solo reparte los recibos de luz y se supone que la persona que atiende esa oficina tiene un sueldo y por lo tanto debe abrir desde las ocho de la mañana y todos los días, no solo un rato y en días contados, y se supone que Correos es la que entrega esos recibos de la CFE, pero tampoco lo hace", concluyó.

JGH