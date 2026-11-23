Las noches mágicas de noviembre regresaron a la capital yucateca y, con ellas, el latido del torneo de tenis juvenil más importante de México, la Copa Mundial Yucatán J500 que tuvo una jornada de contrastes para las jugadoras nacionales.

Ante unas gradas repletas de ilusión en la cancha-estadio “Lorenzo Molina Casares” del Club Campestre se levantó el telón de su edición 39 con una velada inaugural cargada de emociones, luces, música, baile y la anfitrionía del yucateco.

La tapatía Abril Cárdenas remontó contra la coreana Siyden Sim. / Por Esto.

La única mexicana que logró salir con vida del primer día fue la tapatía Abril Cárdenas quien tuvo que esforzarse para remontar un mal inicio para imponerse 1-6, 6-4 y 7-5 a la coreana Siyden Sim. “Resistí hasta el final ante una rival ubicada entre las mejores 75 del mundo; fue un partido bastante intenso, muy largo y muy duro, logré sacar el resultado con el apoyo de mi entrenador y mis amigos. Ahora vamos con toda a la segunda ronda”.

Abril ha tenido una buena actuación en lo que va del año, en el J300 de Zapopan llegó hasta la tercera ronda, en el J100 de Guadalajara se metió hasta semifinales; en su haber suma 10 títulos en la World Tennis, seis en individual y cuatro en dobles.

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Por su parte, la boxita María Fernanda López, quien recibió la oportunidad de disputar el cuadro principal por invitación, estuvo durante cerca de una hora, pero terminó sucumbiendo por doble 6-0 ante la estadounidense Elleri Mendell, en una dura prueba de fuego frente a la élite internacional que le mostró que tiene aún mucho camino que recorrer antes en sin nisiquiera pensar en competir.

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