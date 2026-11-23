Una mujer de la tercera edad resultó con lesiones y tres vehículos presentaron daños materiales luego de un accidente ocurrido la noche de este lunes sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, entre las avenidas Lilis y Flor de Ciruelo, en Playa del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta BMW, circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando chocó por alcance contra una camioneta tipo estaquitas, que por la fuerza del impacto salió proyectada contra una unidad de transporte tipo Urban.

La mujer lesionada viajaba como pasajera en la camioneta estaquitas y fue una de las afectadas por el percance. Al lugar llegaron los paramédicos y auxiliaron a la mujer, luego de su valoración fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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En la zona donde ocurrieron los hechos se registraron afectaciones a la circulación vehicular, mientras que los oficiales de Tránsito Municipal realizaban los peritajes de los hechos para determinar las causas.

Las unidades implicadas en el accidente fueron remolcadas a un corralón para evaluar los daños materiales y realizar las estimaciones de los costos para fincar responsabilidades.