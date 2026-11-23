La versión sobre la presunta salida de Bianca Loreti Novelo Durán de la dirección del Zoológico Payo Obispo comenzó a circular luego de cerca de cinco años de su gestión, marcada por denuncias de trabajadores sobre supuesto hostigamiento, despidos, conflictos internos, malos manejos y cuestionamientos acerca de los recursos destinados al cuidado de los animales.

De acuerdo con versiones que circulan sobre el relevo, el Oficial Mayor habría anunciado su salida y designado a la médica veterinaria zootecnista Jeaneth Román como nueva responsable del parque, con la encomienda de recuperar su operatividad.

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Sin embargo, hasta el momento, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco no ha confirmado el cambio, informado sobre sus posibles motivos ni dado a conocer los resultados de alguna auditoría.

Entre los señalamientos de trabajadores contra la administración saliente figuran despidos, renuncias de veterinarios, presunto hostigamiento y debilitamiento de áreas esenciales, además de posibles deficiencias en el cuidado de los ejemplares, deterioro de instalaciones y fallecimientos de diversas especies que, consideran, deben investigarse.

También existen acusaciones sobre el manejo discrecional de estímulos al personal y posibles irregularidades en la adquisición de alimentos y medicamentos.

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Hasta ahora, estos señalamientos corresponden a denuncias de empleados y ciudadanos, sin que se conozcan sentencias o resoluciones de alguna autoridad que acrediten las presuntas irregularidades. En ese contexto, el trascendido sobre un posible relevo vuelve a colocar bajo escrutinio la administración del recinto y las condiciones en que opera.

Entre los episodios que han generado inconformidad figuran las muertes del capibara conocido como “Capi”, que, según denunciantes, habría presentado desnutrición, y de un cocodrilo identificado como “Kodashi”. Ambos casos fueron retomados en publicaciones que circularon entre visitantes y trabajadores, quienes cuestionaron la atención que recibían los animales.

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También se recordó el fallecimiento de “El Güero”, el dromedario emblemático del zoológico durante dos décadas, cuyas causas no fueron detalladas oficialmente por el parque. Aunque ninguno de estos episodios demuestra por sí mismo un manejo inadecuado, su acumulación alimentó los cuestionamientos sobre las condiciones de los ejemplares y la transparencia en la administración.

Loreti Novelo Durán asumió la dirección a mediados de 2022, cuando el parque ya arrastraba problemas de infraestructura y recursos. En 2021 se había asignado un presupuesto de 10 millones 475 mil pesos que, según denuncias de aquel momento, no se reflejaba en las instalaciones ni en la atención a los animales. A ello se sumó una reducción salarial que afectó a 61 trabajadores.

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Posteriormente, las inundaciones de junio de 2024 obligaron al cierre del zoológico durante más de siete meses y dieron paso a trabajos de remodelación.

La reapertura se presentó como el inicio de una nueva etapa; sin embargo, las críticas por presunto abandono y opacidad continuaron. Ciudadanos cuestionaron las condiciones del recinto y responsabilizaron a la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández, de desatenderlo, lo que, según sus señalamientos, habría contribuido a la muerte de varias especies.

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En julio de 2026, el Ayuntamiento anunció que el zoológico dejaría de operar bajo el esquema tradicional para convertirse en un espacio de educación ambiental, sin reemplazar a los animales que murieran por envejecimiento o enfermedad.

En ese momento, informó que el parque albergaba 352 ejemplares: 131 reptiles, 81 aves y 140 mamíferos, todos bajo atención, según la versión oficial. Esta postura contrastó con las denuncias de trabajadores y ciudadanos sobre las condiciones del lugar

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