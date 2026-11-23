Una adolescente, de 14 años, fue localizada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en la avenida conocida como Rancho Viejo, a la altura de la Supermanzana 244, en donde las primeras investigaciones señalaron que se encontraba suspendida del cuello con una cuerda.

De esta manera, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar y establecieron de manera preliminar que se trató de un suicidio, en un fenómeno que ha cobrado la vida de tres personas en los últimos días.

El número de emergencias 911 recibió una llamada de auxilio en el transcurso de la mañana, en la cual se indicó que la madre de la menor de edad la encontró suspendida con una soga de ropa y solicitó la intervención de paramédicos para brindarle ayuda.

Sin embargo, los servicios de emergencia confirmaron posteriormente que no presentaba signos vitales por una posible asfixia por ahorcamiento.

Por este motivo, policías municipales corroboraron esta situación en una vivienda que se ubica a un costado del letrero de bienvenida a la zona continental de Isla Mujeres, en la avenida conocida como Rancho Viejo.

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Las primeras investigaciones indicaron que la adolescente era estudiante y atravesaba por momentos de depresión. Al lugar acudió el personal de la Dirección de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de las evidencias.

El cuerpo de la adolescente fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las investigaciones correspondientes. Apenas el sábado pasado, la Fiscalía recibió el reporte de dos suicidios que se registraron en diferentes puntos de la ciudad.

Uno de los casos fue reportado en un domicilio del fraccionamiento Santa Fe, etapa 2, en donde un hombre, de 50 años, perdió la vida por un disparo que se provocó en la cabeza con un arma de fuego, cuando se encontraba solo.

De acuerdo con las investigaciones, envió días antes un mensaje de celular a su pareja, de quien se encontraba separado, en el cual expresó su intención de proceder de esa manera.

Ese mismo sábado, la FGE recibió el reporte del deceso de una mujer, de 58 años, en la clínica de especialidades del Seguro Social, en la Supermanzana 509, luego de haber ingerido una sustancia tóxica en su domicilio, en la Supermanzana 236.