El tapatío Carlos Plasencia hilvanó su tercera victoria dentro del torneo clasificatorio a la edición 39 de la Copa Mundial Yucatán (J500) con lo que ganó su lugar en el main draw principal que arranca este lunes.

El mexicano mostró un potente servicio que le llevó a dar la “campanada” ante el número seis de la siembra, el ruso Alexander Kunitsyn, quien venció 6-3 y 6-2.

Carlos Plasencia hilvanó su tercera victoria. / Por Esto.

“Fue un partido difícil, pero me sentí bien con mi saque, fue sólido”, comentó el jalisciense tras su victoria. “Alexander hizo un juego difícil, complicado, pero logré mantenerme firme y, sobre todo, fui consistente con mi servicio”.

La jornada incluyó la calificación de las favoritas uno y dos del qualy, la kazaja Adiya Omarbek y la gringa Anya Arora; en la rama varonil, el guatemalteco Harold Cotom dio la cara con un triunfo después de la eliminación de los tres primeros.

Marco Sánchez Solís

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