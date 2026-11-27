El partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX entre Pachuca y Chivas terminó con triunfo para los Tuzos; sin embargo, lo que llamó más la atención y que se viralizó en redes sociales fue la actuación de Oussama Idrissi.

Y es que el atacante marroquí anotó los dos goles del equipo hidalguense, pero posterior al gol de la victoria fue expulsado por una presunta seña a la banca de Chivas, una situación que levantó la polémica, ya que aparentemente el árbitro tomó una decisión rigorista.

Hasta el momento se sabe que Pachuca protestará la sanción para que su mejor jugador esté en la definición de la llave de Liguilla.

🔥VERGONZOSO E INJUSTO🔥 Después de un golazo de Idrissi de @Tuzos a las @Chivas el curro Hernández con nula personalidad arbitral decide mostrarle la segunda amarilla y lo expulsa. Una falta de manejo y recursos arbitrales para controlar a un jugador que tienes frente a ti. Vaya fiesta que trae el árbitro. — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) November 27, 2026

¿Quién es Oussama Idrissi?

Oussama Idrissi es un extremo izquierdo neerlandés nacionalizado marroquí de 30 años, actual figura del Club de Fútbol Pachuca en la Liga MX, donde es protagonista tanto por su desequilibrio ofensivo como por su reciente expulsión en los cuartos de final del Apertura 2026.