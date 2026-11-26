Con dos genialidades del neerlandés-marroquí Oussama Idrissi, el Pachuca venció 2-1 al Guadalajara este jueves en el estadio Hidalgo, por la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano.

Las Chivas encontraron el 1-0 de manera fortuita con un autogol del defensa brasileño Eduardo Bauermann al minuto 5.

Bauermann se barrió al filo del área chica para tratar de cortar un centro y terminó por mandar la pelota al fondo de su arco.

Al 37', el mismo brasileño marcó gol con un remate de cabeza en un tiro de esquina, pero la jugada fue anulada por una falta sobre el portero Raúl Rangel que fue revisada en el VAR.

El 1-1 de los Tuzos comenzó a gestarse al 48' con un pase del venezolano Salomón Rondón desde el mediocampo para Idrissi; el neerlandés dejó fuera de la jugada a dos defensas y definió con un toque bombeado que techó al portero Rangel.

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Se jugaba el 90'+2 cuando Idrissi firmó el 2-1 con un disparo desde fuera del área que superó la estirada del guardameta.

Tras marcar el gol de la victoria en tiempo agregado, Idrissi fue expulsado por doble tarjeta amarilla al burlarse de un rival. La vuelta se jugará el domingo en el estadio Akron.

El empate global le daría el pase a semifinales al Guadalajara, que fue líder bajo el mando del argentino Gabriel Milito. El Pachuca, dirigido por el mexicano Benjamín Mora, se clasificó como octavo.

Los cuartos de final se pusieron en marcha el miércoles. El Toluca venció 2-0 al Atlas y el Monterrey empató 0-0 con el América. Estas llaves se cerrarán el sábado.