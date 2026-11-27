La Secretaría de Marina mantiene operativos de búsqueda en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán para localizar a seis pescadores desaparecidos en dos incidentes distintos, uno frente a Chabihau, en Yobaín, y otro en aguas de Celestún.

Noticia Destacada ¿Quiénes son los seis pescadores que siguen desaparecidos en Yucatán?

Uno de los casos corresponde al hundimiento de la embarcación Tiburón 18, ocurrido a unas 46 millas náuticas, aproximadamente 85 kilómetros al noreste de Progreso. De los 19 pescadores que viajaban a bordo, 17 fueron rescatados y dos permanecen desaparecidos.

La Novena Zona Naval informó que las labores de búsqueda se reanudaron este viernes con embarcaciones de rescate y el apoyo de un helicóptero Bell 429 de la SSP. Durante el operativo también participaron elementos navales, personal de Sanidad Naval y buzos para ampliar los recorridos en la zona del naufragio.

Los pescadores rescatados fueron trasladados al puerto de San Crisanto, donde recibieron atención de las autoridades y personal médico.

En un segundo caso, la Marina y la SSP también participan en la búsqueda de cuatro pescadores que salieron de Celestún a bordo de la embarcación Leo y cuyo regreso estaba previsto para el 25 de noviembre. Sin embargo, no llegaron al puerto y, de acuerdo con el reporte de la Capitanía de Puerto, no se ha logrado establecer comunicación con ellos.

Para tratar de localizarlos, la SSP desplegó este viernes su avión con matrícula XC-BSI, que realizó un vuelo de búsqueda en el área de Celestún, como parte de las acciones coordinadas con las autoridades marítimas.

Con ambos casos, suman seis pescadores desaparecidos en las costas de Yucatán. Hasta los reportes difundidos el 27 de noviembre, ninguno de los seis había sido localizado.

JGH