Un total de 14 piezas de joyería de oro y plata que habían sido reportadas como robadas fueron recuperadas por autoridades ministeriales en un establecimiento dedicado a la actividad prendaria, ubicado en el barrio Centro de Ciudad del Carmen.

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El hallazgo fue resultado de las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía General Regional, luego de que la propietaria de las prendas presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Entre los artículos localizados se encuentran pulseras, anillos, aretes, collares y dijes de oro, además de un anillo de plata, que serán devueltos a su legítima propietaria una vez que se complete el procedimiento correspondiente.

Hasta el momento, la autoridad no detalló cuándo ocurrió el robo ni el valor de las joyas recuperadas. Tampoco informó si hubo personas detenidas por estos hechos.

JGH