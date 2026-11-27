Vecinos de la colonia Las Palmitas señalaron que la pavimentación del acceso principal y los trabajos de fumigación para mitigar la presencia de mosquitos representan dos de las principales peticiones de las familias del sector.

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Haidit Martínez Lara, representante de esta colonia, explicó que el asentamiento tiene aproximadamente 12 años y está conformado por alrededor de 59 viviendas, que corresponden al mismo número de familias.

Aclaró que Las Palmitas no es una invasión, sino un asentamiento irregular ubicado en terrenos del fundo legal que actualmente se encuentra en vías de regularización.

Aunque cuentan con electricidad, agua potable, alumbrado y recolección de basura, la pavimentación sigue pendiente. / Jorge May

Aunque cuenta con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, alumbrado público y recolección de basura, los habitantes consideraron que la pavimentación sigue siendo una demanda añeja para mejorar la movilidad.

María del Carmen comentó que contar con una calle pavimentada facilitaría el tránsito, pues actualmente las condiciones del acceso se complican cuando llueve. “Hace falta porque cuando llueve se vuelve un tanto intransitable”, señaló.

Respecto a la presencia de mosquitos, la declarante explicó que los vecinos realizan fajinas para mantener limpios los terrenos; sin embargo, consideró que también se requiere el apoyo de las autoridades con trabajos de fumigación.

DATO

Por este asentamiento en vías de regularización pasa el Gasoducto Mayakán, por lo que un promedio de 10 familias no podrán regularizar sus viviendas.

JGH