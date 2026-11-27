El luchador australiano de la WWE Jermaine Haley, conocido en el cuadrilátero como Bronson Reed, falleció este viernes 27 de noviembre de 2026 a los 38 años debido a complicaciones médicas.

La WWE confirmó la noticia a través de sus redes sociales, señalando el fallecimiento por complicaciones médicas sin detallar la causa exacta, y envió condolencias a su esposa embarazada, Paige, y a su hija.

¿Cómo fue la muerte del luchador de WWE, Bronson Reed?

Su muerte es tres semanas después de su última aparición en Crown Jewel 2026 (7 de noviembre en Arabia Saudita), donde sufrió múltiples fracturas de costillas y una laceración renal tras ser lanzado desde la plataforma del escenario hacia una mesa.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨 Momento en el que Bronson Reed sufre una lesión con una fractura en las costillas y el pulmón. Este es el motivo principal de que siga estando en Riyadh para recibir tratamiento. #WWE #CROWNJEWEL https://t.co/VnD3Rjhpr5 — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) November 11, 2026

Debido a la gravedad de esas lesiones, tuvo que permanecer hospitalizado en Riad bajo observación antes de regresar a Estados Unidos el 18 de noviembre para continuar su recuperación.