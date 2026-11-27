El ejército estadounidense anunció el viernes que había disparado contra una embarcación con bandera de Palaos que intentaba violar el bloqueo que Washington impuso hace varios meses a los puertos iraníes.

El Mando Central (CENTCOM), que supervisa a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, informó que una aeronave estadounidense disparó el jueves "municiones de precisión" contra la popa de la nave comercial Pacific Archer.

"La propulsión de la nave fue inhabilitada y la tripulación civil no sufrió daños", según la declaración de CENTCOM, destacando que el incidente ocurrió en el golfo de Omán. El Pacific Archer había dejado el puerto iraní de Bandar Abás en el estrecho de Ormuz, según el texto.

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CENTCOM dijo que "continúa aplicando estrictamente el bloqueo", que ha dejado seis barcos fuera de servicio y ha desviado otros 158.

Estados Unidos inició este bloqueo a los puertos de Irán a mediados de julio después del colapso de un frágil acuerdo con Irán.

Teherán advirtió el lunes que recurriría a todos los medios a su disposición para contrarrestar el bloqueo que Estados Unidos impone a sus puertos, lo que agrava la situación económica del país.