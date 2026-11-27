Un aparatoso accidente de tránsito registrado durante la tarde-noche de este viernes en la colonia Manigua dejó como saldo a una mujer con lesiones de consideración en la pierna izquierda y daños materiales de gran cuantía. El conductor de una camioneta involucrada fue detenido y trasladado ante las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.

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Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la avenida 10 de Julio con calle 40, donde un matrimonio se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika tipo Cross, color negro con verde, cuando intentó atravesar la avenida. De acuerdo con los primeros datos, la pareja habría avanzado al contar con la luz verde del semáforo; sin embargo, en ese momento fue embestida por una camioneta Honda CR-V, color blanco, cuyo conductor ingresaba a la ciudad procedente del puente Zacatal.

A consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta salió proyectado contra el pavimento, mientras que su acompañante cayó y sufrió una grave lesión en la pantorrilla izquierda, presuntamente ocasionada por una de las partes metálicas de la motocicleta. La herida presentó una abertura que requirió atención médica inmediata.

El conductor de la motocicleta cayó sobre el pavimento y su acompañante sufrió una lesión grave en la pantorrilla izquierda. / Israel Lozano

Personal de Protección Civil acudió al lugar para brindar los primeros auxilios y valorar a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada. Mientras tanto, el conductor de la camioneta fue asegurado y presentado ante la Fiscalía, donde deberá rendir su declaración en torno a lo sucedido.

En el sitio permanecieron ambas unidades hasta la llegada de los peritos de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, los vehículos fueron trasladados al depósito vehicular y el caso quedó a disposición de la autoridad ministerial. Familiares del conductor de la camioneta también arribaron al lugar y retiraron algunas pertenencias del interior de la unidad antes de retirarse.

El conductor de la camioneta fue detenido y presentado ante la Fiscalía. / Israel Lozano

Será la autoridad competente la encargada de determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Por su parte, el conductor de la motocicleta deberá formalizar la denuncia para reclamar el pago de los daños materiales y los gastos derivados de las lesiones sufridas por su acompañante.

JGH