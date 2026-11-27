Automovilistas que circulen por la glorieta de Kin-Ha deberán tomar precauciones durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, debido a un cierre parcial de circulación por trabajos que realizará el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

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De acuerdo con el aviso de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la restricción comenzará este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas y se mantendrá hasta las 04:00 horas del sábado 28.

Los trabajos afectarán parcialmente la circulación en la intersección de la avenida Concordia con avenida Siglo XXI, donde se ubica la glorieta de Kin-Ha, por lo que se recomienda a los conductores anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

El cierre comenzará este viernes 27 de noviembre a las 20:00 horas.

La corporación exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y atender las indicaciones de los elementos de Vialidad que se encuentren en la zona.

La restricción será temporal y se aplicará durante ocho horas, por lo que quienes tengan previsto transitar por este sector de la capital deberán tomar sus previsiones.

JGH