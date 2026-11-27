Una locomotora embistió a un camión de carga tipo torton en el cruce ferroviario ubicado en el punto conocido como La Estación (en la salida hacia la carretera a Guanajuato y el camino hacia La Cieneguita), en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Respecto a los detalles del accidente, se sabe que ocurrió cuando el conductor de la unidad pesada intentó ganarle el paso al tren.

El tren impactó la parte trasera del camión torton, haciéndolo girar y desplazándolo varios metros hasta dejarlo fuera de las vías, a un costado de la vialidad.

#Nacionales | 🚨🚂 ¡Camión intenta ganarle el paso al tren y termina impactado! Un camión fue embestido por una locomotora en un cruce ferroviario de San Miguel de Allende, Guanajuato, luego de que presuntamente su conductor intentara cruzar antes que el tren. El momento del impacto quedó captado en imágenes. Hasta el momento, no se ha informado si hay personas lesionadas ni se han esclarecido las circunstancias del accidente. — Plano Informativo Aguascalientes (@planoags) November 28, 2026

Tras lo suscitado, se registró el cierre de la circulación en la salida hacia Guanajuato Capital, León y la ruta de autobuses hacia Guadalajara.

Autoridades locales habilitaron rutas alternas (como rodear la presa Allende) mientras se realizaban las maniobras para liberar el área.