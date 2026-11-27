Una locomotora embistió a un camión de carga tipo torton en el cruce ferroviario ubicado en el punto conocido como La Estación (en la salida hacia la carretera a Guanajuato y el camino hacia La Cieneguita), en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Respecto a los detalles del accidente, se sabe que ocurrió cuando el conductor de la unidad pesada intentó ganarle el paso al tren.
El tren impactó la parte trasera del camión torton, haciéndolo girar y desplazándolo varios metros hasta dejarlo fuera de las vías, a un costado de la vialidad.
Tras lo suscitado, se registró el cierre de la circulación en la salida hacia Guanajuato Capital, León y la ruta de autobuses hacia Guadalajara.
Autoridades locales habilitaron rutas alternas (como rodear la presa Allende) mientras se realizaban las maniobras para liberar el área.