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América pierde el liderato y Pumas la clasificación tras empate

El Clásico Capitalino terminó igualado en Ciudad Universitaria; las Águilas cedieron el primer puesto ante Cruz Azul y los universitarios complicaron su pase a la Liguilla

Por Redacción Por Esto!

7 de nov de 2026

1 min

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América y Pumas repartieron puntos tras empatar 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 16 del Apertura 2026
América y Pumas repartieron puntos tras empatar 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 16 del Apertura 2026 / Especial

El Clásico Capitalino terminó sin un ganador y dejó consecuencias importantes para América y Pumas en el Apertura 2026.

Las Águilas empataron 1-1 frente a los universitarios en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que les hizo perder el liderato de la Liga MX, mientras que los auriazules se alejaron de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

El encuentro correspondiente a la Jornada 16 se disputó la noche del sábado 7 de noviembre y estuvo marcado por un inicio intenso, con dos anotaciones en los primeros minutos.

Sin embargo, ninguno de los equipos consiguió romper la igualdad y ambos terminaron repartiendo puntos en un momento decisivo del campeonato.

Con este resultado, América llegó a 30 unidades y quedó en el segundo puesto de la clasificación, por detrás de Cruz Azul. Pumas, por su parte, sumó 21 puntos y se ubicó en la parte baja de la tabla, fuera de los ocho primeros lugares.

Así quedaron los marcadores de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

  • Toluca 4 - 0 Monterrey
  • Atlas 1 - 4 Pachuca
  • Tigres UANL 2 - 3 Cruz Azul
  • Pumas UNAM 2 - 2 América

Liga de Expansión MX (Liguilla - Cuartos de Final Vuelta)

  • Atlético Morelia 2 - 1 Venados FC (Global: 4-2, avanza Morelia)
  • Atlético La Paz 1 - 0 Tlaxcala FC

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