América pierde el liderato y Pumas la clasificación tras empate

El Clásico Capitalino terminó sin un ganador y dejó consecuencias importantes para América y Pumas en el Apertura 2026.

Las Águilas empataron 1-1 frente a los universitarios en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que les hizo perder el liderato de la Liga MX, mientras que los auriazules se alejaron de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Fin del partido en el Estadio Olímpico Universitario. 🦅 @GNPSeguros #Viviresincreíble #GNP https://t.co/6Y9FMOD8PR — Club América (@ClubAmerica) November 8, 2026

El encuentro correspondiente a la Jornada 16 se disputó la noche del sábado 7 de noviembre y estuvo marcado por un inicio intenso, con dos anotaciones en los primeros minutos.

Sin embargo, ninguno de los equipos consiguió romper la igualdad y ambos terminaron repartiendo puntos en un momento decisivo del campeonato.

Con este resultado, América llegó a 30 unidades y quedó en el segundo puesto de la clasificación, por detrás de Cruz Azul. Pumas, por su parte, sumó 21 puntos y se ubicó en la parte baja de la tabla, fuera de los ocho primeros lugares.

Así quedaron los marcadores de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

Toluca 4 - 0 Monterrey

Atlas 1 - 4 Pachuca

Tigres UANL 2 - 3 Cruz Azul

Pumas UNAM 2 - 2 América

Liga de Expansión MX (Liguilla - Cuartos de Final Vuelta)