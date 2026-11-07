América pierde el liderato y Pumas la clasificación tras empate

El Clásico Capitalino terminó sin un ganador y dejó consecuencias importantes para América y Pumas en el Apertura 2026.
Las Águilas empataron 1-1 frente a los universitarios en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que les hizo perder el liderato de la Liga MX, mientras que los auriazules se alejaron de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.
El encuentro correspondiente a la Jornada 16 se disputó la noche del sábado 7 de noviembre y estuvo marcado por un inicio intenso, con dos anotaciones en los primeros minutos.
Sin embargo, ninguno de los equipos consiguió romper la igualdad y ambos terminaron repartiendo puntos en un momento decisivo del campeonato.
Con este resultado, América llegó a 30 unidades y quedó en el segundo puesto de la clasificación, por detrás de Cruz Azul. Pumas, por su parte, sumó 21 puntos y se ubicó en la parte baja de la tabla, fuera de los ocho primeros lugares.
Así quedaron los marcadores de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX
- Toluca 4 - 0 Monterrey
- Atlas 1 - 4 Pachuca
- Tigres UANL 2 - 3 Cruz Azul
- Pumas UNAM 2 - 2 América
Liga de Expansión MX (Liguilla - Cuartos de Final Vuelta)
- Atlético Morelia 2 - 1 Venados FC (Global: 4-2, avanza Morelia)
- Atlético La Paz 1 - 0 Tlaxcala FC