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Lluvia y fuertes vientos provocan apagón en colonias de José María Morelos

Un sector de ambas colonias permaneció sin energía eléctrica durante aproximadamente tres horas, luego de una falla en la red registrada tras las lluvias y fuertes vientos de la tarde.

Por Redacción Por Esto!

7 de nov de 2026

1 min

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Un sector de las colonias Guadalupe y Vicente Guerrero, en José María Morelos, permaneció sin electricidad durante aproximadamente tres horas tras una falla en la red.
Un sector de las colonias Guadalupe y Vicente Guerrero, en José María Morelos, permaneció sin electricidad durante aproximadamente tres horas tras una falla en la red. / Especial

Sin energía eléctrica se mantiene un sector de la colonia Guadalupe y Vicente Guerrero desde las 4 de la tarde hasta ya entrada la noche (7 de la noche).

Luego de una lluvia entre ligera y fuerte con vientos fuertes poco antes de las 4 de la tarde, vino un tronido en la red eléctrica y después parpadeó.

Luego se interrumpió el suministro en un sector de la colonia Guadalupe y Vicente Guerrero, que abarca desde la calle Chichankanaab hasta la calle 31 y lo que es el Colegio de Bachilleres hasta la calle Vicente Guerrero.

Ese sector se mantuvo sin servicio de energía eléctrica desde poco después de las 4 hasta las 7 de la noche.

En el centro de la ciudad se verificó que el servicio no falló, por lo mismo el comercio no sufrió afectaciones.

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