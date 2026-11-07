Lluvia y fuertes vientos provocan apagón en colonias de José María Morelos

Sin energía eléctrica se mantiene un sector de la colonia Guadalupe y Vicente Guerrero desde las 4 de la tarde hasta ya entrada la noche (7 de la noche).

Luego de una lluvia entre ligera y fuerte con vientos fuertes poco antes de las 4 de la tarde, vino un tronido en la red eléctrica y después parpadeó.

Luego se interrumpió el suministro en un sector de la colonia Guadalupe y Vicente Guerrero, que abarca desde la calle Chichankanaab hasta la calle 31 y lo que es el Colegio de Bachilleres hasta la calle Vicente Guerrero.

Ese sector se mantuvo sin servicio de energía eléctrica desde poco después de las 4 hasta las 7 de la noche.

En el centro de la ciudad se verificó que el servicio no falló, por lo mismo el comercio no sufrió afectaciones.