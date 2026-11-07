Incendio consume una habitación de vivienda en la colonia Tumben Chilam

Un fuerte incendio registrado en las primeras horas de la madrugada movilizó a los elementos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos hacia una vivienda particular ubicada en la colonia Tumben Chilam, donde afortunadamente solo se reportaron pérdidas materiales. ​

Los hechos se registraron, cuando los habitantes de un inmueble sobre la calle Tumben Kin despertaron abruptamente al percatarse de que el fuego se extendía rápidamente por la planta alta del domicilio.

En medio del pánico, los propietarios reaccionaron a tiempo, logrando evacuar a todos los integrantes de la familia y solicitando auxilio de inmediato a través del número de emergencias 911. ​

Tras el reporte, unidades del cuerpo de Bomberos y personal de auxilio arribaron con prontitud a la zona. Al llegar, los vulcanos desplegaron líneas de manguera e iniciaron intensas maniobras de combate, sofocación y enfriamiento en la estructura para evitar que las llamas se propagaran hacia las viviendas contiguas o causaran un daño mayor en la parte inferior del inmueble. ​

Luego de varios minutos de intensos trabajos, las cuadrillas de rescate lograron controlar y sofocar en su totalidad el siniestro.

El saldo final confirmó que una de las habitaciones situadas en el segundo piso fue consumida por completo por las llamas, provocando la pérdida total de muebles, ropa y objetos personales que se encontraban en el interior. ​

Pese a la magnitud del fuego y los cuantiosos daños materiales, los paramédicos confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni casos de intoxicación por inhalación de humo, gracias a la pronta evacuación de los moradores. ​

Una vez concluidas las labores de enfriamiento y remoción de escombros, personal de Protección Civil realizó una inspección técnica para evaluar la integridad estructural de la vivienda.

Asimismo, brindó las recomendaciones de seguridad pertinentes a los afectados antes de retirarse del sitio. Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el chispazo inicial, aunque no se descarta un cortocircuito.