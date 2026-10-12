Liga MX: Pumas y Cruz Azul firman un partidazo y América mantiene el liderato; así marcha la Tabla General

La Liga MX vivió una Jornada 11 llena de sorpresas en el Apertura 2026. Entre empates, remontadas y duelos de alto voltaje, los equipos de la Primera División mexicana sumaron puntos clave en la lucha por un lugar en la Liguilla. El Clásico Tapatío terminó igualado, América y Monterrey repartieron unidades, mientras que Pumas y Cruz Azul protagonizaron un vibrante empate 3-3 en Ciudad Universitaria.

Los nueve encuentros se disputaron del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con resultados que mantuvieron la pelea por los primeros puestos y dejaron a varios clubes con la obligación de reaccionar en la recta final del campeonato.

Con seis jornadas por delante, cada punto será determinante para definir a los equipos que llegarán con mejores posibilidades a la Fase Final del Apertura 2026. Estos fueron los marcadores del fin de semana y las posiciones de la Tabla General tras la actividad de la Jornada 11.

Resultados de la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2026

Viernes 9 de octubre

Puebla 1-1 León: ambos equipos repartieron puntos en el Estadio Cuauhtémoc.

ambos equipos repartieron puntos en el Estadio Cuauhtémoc. Tigres 2-1 Toluca: los felinos consiguieron una victoria importante ante uno de los contendientes de la parte alta.

Sábado 10 de octubre

FC Juárez 1-1 Tijuana: Bravos y Xolos empataron en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Bravos y Xolos empataron en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Querétaro 2-0 Atlante: los Gallos Blancos sumaron tres puntos en casa.

los Gallos Blancos sumaron tres puntos en casa. Atlas 1-1 Chivas: el Clásico Tapatío terminó sin ganador, luego de un duelo disputado en el Estadio Jalisco.

el Clásico Tapatío terminó sin ganador, luego de un duelo disputado en el Estadio Jalisco. América 1-1 Monterrey: las Águilas y los Rayados igualaron en el Estadio Azteca-Banorte.

Domingo 11 de octubre

Atlético de San Luis 1-2 Santos Laguna: los Guerreros se llevaron la victoria como visitantes.

los Guerreros se llevaron la victoria como visitantes. Pachuca 3-3 Necaxa: los Tuzos y los Rayos protagonizaron un partido de seis goles en el Estadio Hidalgo.

los Tuzos y los Rayos protagonizaron un partido de seis goles en el Estadio Hidalgo. Pumas 3-3 Cruz Azul: universitarios y celestes cerraron la jornada con un empate lleno de emociones en el Estadio Olímpico Universitario.

Tabla General de la Liga MX tras la Jornada 11

De acuerdo con la clasificación proporcionada, América se mantiene en el primer lugar, seguido de Toluca y Querétaro. Chivas permanece entre los primeros cuatro, mientras que Cruz Azul busca acercarse a los puestos de mayor protagonismo.

América: 21 puntos (+11) Toluca: 20 puntos (+10) Querétaro: 20 puntos (+7) Chivas: 19 puntos (+7) León: 18 puntos (+3) Atlas: 18 puntos (-1) Cruz Azul: 17 puntos (+1) Tijuana: 15 puntos (+1) Puebla: 15 puntos (-1) Monterrey: 14 puntos (+2) Pachuca: 13 puntos (+4) Tigres: 13 puntos (-2) Pumas: 13 puntos (-2) Santos Laguna: 13 puntos (-4) Atlético de San Luis: 12 puntos (-5) Atlante: 11 puntos (-5) Necaxa: 9 puntos (-8) FC Juárez: 4 puntos (-18)

¿Qué equipos pelean por la Liguilla del Apertura 2026?

La pelea por los primeros lugares se mantiene cerrada. América y Toluca encabezan la clasificación, con Querétaro y Chivas al acecho. León, Atlas y Cruz Azul también se encuentran en una posición competitiva, aunque necesitarán mantener la regularidad para consolidar sus aspiraciones.

En la zona media, Tijuana, Puebla y Monterrey todavía tienen margen para escalar posiciones. Pachuca, Tigres, Pumas y Santos Laguna, por su parte, deberán aprovechar las siguientes jornadas para acercarse a los puestos de clasificación.

En la parte baja, Atlético de San Luis, Atlante, Necaxa y FC Juárez afrontan un panorama más complicado y necesitan sumar puntos para mejorar su situación.

Con el torneo entrando en su tramo decisivo, los próximos partidos serán fundamentales para definir la distribución de los lugares de clasificación y las posibilidades de cada club.

El Apertura 2026 todavía tiene mucho por decidir: seis jornadas separan a los equipos del cierre de la fase regular, y cualquier tropiezo puede cambiar el panorama rumbo a la fiesta grande del futbol mexicano.