Mujeres “dan la cara” por Yucatán en la Olimpiada Nacional 2026 y obtienen las primeras medallas

Las mujeres fueron las primeras en dar la cara por Yucatán en la Olimpiada Nacional 2026, después de 14 días de actividades por fin llegaron las primeras medallas para nuestro Estado gracias a una sobresaliente actuación de Megan Ortiz Paredes, quien logró tres preseas.

La disciplina de tiro con arco comenzó sus actividades con el pie derecho para la delegación boxita al conseguir un total de ocho metales: dos oros, cuatro platas y dos bronces en la competencia que se realiza en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Apizaco, Tlaxcala.

El arranque deportivo para Yucatán fue complicado en esta edición de la justa nacional, deportes como clavados, triatlón, voleibol de playa y bádminton no aportaron preseas, por lo que no se había podido aparecer en la lista del medallero; sin embargo, ayer se rompió la malaria y de gran forma.

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La arquera más destacada de las peninsulares fue Megan Ortíz, se subió en un par de oportunidades a lo más alto del pódium, además de lograr un segundo lugar y terminar su primer día como la mejor.

La primera presea de oro la obtuvo en la segunda distancia de la modalidad de arco recurvo, categoría Sub18; el segundo metal dorado se lo llevó en la suma de las dos distancias en las que se compite, mientras que en la primera distancia logró el segundo sitio al ser superada por la queretana Mara Casas.

Otra boxita que logró colgarse tres preseas, aunque todas fueron de plata, fue Luadmy Gómez Martínez, que en arco compuesto categoría Sub14 quedó segunda en las pruebas de primera y segunda distancia además del total; la mejor en las tres fue la hidrocálida Anna Esparza y los bronces se lo adjudicó la tapatía Natalia Gutiérrez.

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Fernanda Mex se llevó un bronce en la segunda distancia de la categoría Sub18; delante de ella quedaron la potosina Larissa Gimmler y la jalisciense Melissa Robles.

El último tercer sitio fue para Paola Corado Saracay de la Sub24, logrado en la primera distancia, las tapatías Ana Sofía Hernández y María Regina Jiménez fueron uno y dos, respectivamente.

Con esto da arranque las actividades de esta disciplina, la cual fue la mejor de Yucatán en la edición 2025 de la Olimpiada Nacional al obtener un total de 46 medallas, 24 de oro, 10 de plata y 12 de bronce.

Por la tarde entró en acción la rama varonil, pero en la ronda clasificatoria, por lo que será hasta el día de hoy que se den preseas; posteriormente se realizarán los equipos mixtos, equipos por rama y la ronda olímpica individual.