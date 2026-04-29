Riviera Maya Open 2026 arranca con Lorena Ochoa y figuras del golf mundial

La segunda edición del Riviera Maya Open at Mayakoba arrancó con una postal histórica encabezada por Lorena Ochoa, quien protagonizó el drive inaugural y marcó el inicio del certamen que reúne a figuras de la LPGA en territorio mexicano.

La ex número uno del mundo compartió escenario con Gaby López, María Fassi e Isabella Fierro, en una ceremonia que puso en marcha uno de los eventos más importantes del golf femenil en México.

Un torneo que busca inspirar

Durante la inauguración, Lorena Ochoa destacó el valor que tiene este torneo para impulsar nuevas generaciones de golfistas y recordó cómo ver competencias profesionales cambió su vida desde niña.

La histórica mexicana subrayó que eventos como este ayudan a que niñas y niños visualicen una carrera dentro del deporte.

Su mensaje estuvo enfocado en el poder del ejemplo y la inspiración.

Mayakoba recibe a las grandes figuras de la LPGA

Además del protagonismo de las mexicanas, el torneo llega con presencia de algunas de las mejores jugadoras del mundo, incluida Nelly Korda, una de las grandes favoritas.

Ochoa celebró que Mayakoba vuelva a ser sede de una competencia de este nivel y resaltó el orgullo de tener a la élite del golf internacional compitiendo en México.

Respaldo para el talento mexicano

La leyenda del golf también dejó claro su apoyo a las jugadoras nacionales, al pedir que puedan competir sin presión extra por su condición de locales.

Su apuesta, dijo, es acompañarlas para que vivan el torneo con confianza y libertad.

Con ello, reforzó su papel como referente e impulsora del talento mexicano.

Mayakoba abre otra página para el golf femenil

Con Lorena Ochoa como emblema, el Riviera Maya Open arranca como una vitrina internacional para el golf mexicano y como una plataforma para consolidar el crecimiento del deporte en el país.

La edición 2026 comienza con altas expectativas y con el sello de una figura histórica que volvió a encender Mayakoba.