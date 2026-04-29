¿El Bogueto y el El Malilla se van a enfrentar en una pelea de box?

Desde hace un tiempo, los eventos de boxeo entre famosos han causado euforia entre los usuarios en redes sociales, los enfrentamientos que se han dado, lograron atrapar la atención del público. Y es que, cada vez son más las personalidades que muestran su interés por subirse al ring.

Entre los que han mostrado su interés en tener una pelea de box, se encuentra Armando Toledo Rosas, mejor conocido en el ambiente musical como “El Bogueto”, quien se encuentra promocionando su nuevo disco titulado “Eso si es de Gangster”.

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¿El Bogueto quiere una pelea de box con El Malilla?

En un encuentro con los medios de comunicación, el cantante habló sobre si estaría dispuesto a subirse al ring contra El Malilla, esto en alguna de las ediciones de Supernova o el Ring Royal.

Recordemos que, El Bogueto tuvo una presentación el matutino ‘Hoy’, al salir del programa, reveló que le gustaría subirse al ring, pero de una manera más seria, afirmando que le gustaría que la pelea fuera pactada a seis rounds.

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“Sí, pero yo no me considero, sin ofender a nadie, pero un payaso, yo me subiría unos seis rounds, así bien sin careta, contra quien sea, con mucho respeto también para los boxeadores, siento que como que prepárate una semana o así, y subirte a hacer el ridículo, pues no tiene caso, si te vas a subir va a ser con un físico pasado de ver… y a dar buenos ver… porque sino no tiene caso, la neta”

Le cuestionaron con quien le gustaría subirse, por lo que salió el nombre de El Malilla, aunque el cantante no cayó en provocaciones de los reporteros. Aunque afirmó que será el que su público pida.

“Lo que la gente pida…”

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