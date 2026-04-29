Santi Giménez podría quedar fuera de la Copa del Mundo por esta razón

La posibilidad de que Santiago Giménez se pierda el Mundial 2026 comienza a tomar fuerza en medio de la incertidumbre que rodea su presente con AC Milan y la feroz competencia por un lugar en la delantera de la Selección Mexicana.

A semanas del arranque de la Copa del Mundo, el atacante mexicano enfrenta un panorama que ha encendido alarmas en su entorno.

La lesión cambió todo para Santi

La lesión en el tobillo que sufrió a finales de 2025 frenó el impulso del delantero y condicionó su año.

Tras varios meses fuera, su regreso apenas le ha permitido sumar pocos minutos, una situación que lo tiene sin ritmo en el momento más delicado del proceso mundialista. Ese contexto ha complicado seriamente sus opciones.

La competencia por un lugar se endurece

La presencia de Armando “Hormiga” González, Guillermo Martínez y un lugar prácticamente asegurado para Raúl Jiménez ha reducido el margen de maniobra.

Todo apunta a que el último boleto en ataque estaría entre Santiago Giménez y Germán Berterame, una disputa que mantiene abierta la gran incógnita para Javier Aguirre.

El fantasma de Qatar 2022 vuelve a aparecer

Para Santi, la incertidumbre revive un recuerdo doloroso.

En Qatar 2022, cuando atravesaba un gran momento, quedó fuera de la convocatoria, una decisión que generó polémica y que ahora amenaza con repetirse.

La posibilidad de perder un segundo Mundial consecutivo ha disparado preocupación.

Dos partidos para convencer

Con solo un par de compromisos más con Milan, el delantero tendría sus últimas oportunidades para recuperar sensaciones y enviar un mensaje al cuerpo técnico del Tri.

Cada minuto puede resultar decisivo. Para Santiago Giménez, la pelea por estar en el Mundial entra en su tramo más crítico.