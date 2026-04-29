Alianza de México con Petrobras es una apuesta por biodiésel y tecnología energética: Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno busca concretar una alianza estratégica con la empresa brasileña Petrobras, con el objetivo de impulsar la producción de biodiésel y fortalecer el desarrollo tecnológico en el sector energético.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, la mandataria destacó que este posible acuerdo permitiría aprovechar las capacidades de ambas naciones en materia de innovación y producción energética.

Señaló que la cooperación no solo beneficiaría a México, sino que también abriría oportunidades para un intercambio tecnológico con Brasil.

¿En qué consiste la alianza entre México y Petrobras?

Sheinbaum explicó que ya sostuvo un acercamiento con directivos de Petrobras para explorar mecanismos de colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El objetivo principal es potenciar la exploración, producción y transformación de combustibles, particularmente en el segmento de energías más limpias como el biodiésel.

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Como parte de este proceso, un equipo técnico de la empresa brasileña visitará México en los próximos días para realizar estudios de suelo y evaluar la viabilidad del proyecto. Esta fase será clave para determinar el alcance de una posible alianza binacional.

¿Qué impacto tendría en el sector energético?

La presidenta subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la soberanía energética del país y diversificar las fuentes de energía. El impulso al biodiésel se alinea con los objetivos de transición energética y reducción de emisiones.

Además, el acercamiento con Petrobras se suma a otras acciones recientes del gobierno federal para estabilizar el mercado energético, como los acuerdos con empresarios gasolineros para reducir el costo de combustibles.

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Claudia Sheinbaum destacó que PEMEX y Petrobras avanzan en colaboración para intercambiar información y tecnología.



Aún sin acuerdo final, pero con trabajo conjunto en puerta: el 13 de mayo técnicos brasileños… pic.twitter.com/MD3sdffoJV — Juncal Solano (@juncalssolano) April 29, 2026

¿Cómo se conecta con la política energética actual?

El gobierno de Sheinbaum ha priorizado la colaboración entre el sector público y privado, así como la cooperación internacional, para mejorar la competitividad del sector energético.

En este contexto, la posible alianza con Petrobras representa un paso relevante para consolidar proyectos estratégicos y fortalecer a Pemex.

El desarrollo de esta colaboración será seguido de cerca, ya que podría marcar un nuevo capítulo en la política energética mexicana, con impacto directo en la producción, innovación y costos para los consumidores.

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