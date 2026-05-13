Así puedes crear tu estampa personalizada del Mundial 2026 con IA

La emoción rumbo al Mundial 2026 también se vive en redes sociales, donde miles de aficionados comenzaron a crear sus propias estampas inspiradas en el clásico álbum de Panini utilizando herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.

La tendencia consiste en transformar una fotografía personal en una tarjeta con apariencia de futbolista profesional, replicando el diseño y estilo visual de los cromos mundialistas que tradicionalmente acompañan cada Copa del Mundo.

ChatGPT y la IA permiten crear estampas personalizadas

Gracias a las funciones de edición y generación de imágenes con IA, los usuarios pueden subir una fotografía propia y solicitar cambios específicos como uniformes, fondos, iluminación y detalles gráficos para obtener una imagen estilo Panini.

La herramienta permite generar composiciones con apariencia profesional que pueden utilizarse para compartir en redes sociales o como recuerdo personalizado previo al Mundial.

Sin embargo, se aclara que estas imágenes son únicamente recreaciones inspiradas en el diseño clásico y no corresponden a estampas oficiales de la marca.

¿Qué necesitas para hacer tu tarjeta estilo Panini?

Para crear una estampa personalizada se recomienda contar con algunos elementos básicos que faciliten el trabajo de la inteligencia artificial:

Una fotografía de buena calidad y bien iluminada

Una imagen de referencia de una estampa futbolera

Un jersey o uniforme que quieras utilizar en el diseño

Un fondo limpio o fácil de recortar

Un prompt detallado con instrucciones específicas

También se aconseja revisar manualmente el resultado final, ya que la IA puede cometer errores en detalles como manos, escudos o textos.

El prompt es la clave para obtener mejores resultados

Especialistas y usuarios coinciden en que el éxito de la imagen depende en gran parte de las instrucciones que se le den a la inteligencia artificial.

Mientras más detallado sea el prompt, mejores posibilidades existen de conseguir una estampa realista y atractiva. Lo ideal es especificar el tipo de iluminación, el uniforme, el fondo, la posición del rostro y el acabado visual que se desea.

MyPanini también ofrece estampas oficiales personalizadas

Además de las herramientas de IA, la plataforma oficial MyPanini permite crear stickers y cards personalizadas mediante su aplicación y sitio web.

Ahí, los usuarios pueden subir una foto, elegir una colección y personalizar su diseño dentro de las opciones oficiales de la marca, generando una experiencia más cercana al tradicional álbum mundialista.

La tendencia ha ganado fuerza entre aficionados al futbol y creadores digitales, convirtiéndose en una de las dinámicas virales rumbo a la Copa del Mundo 2026.