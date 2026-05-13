Feria de Tenabo 2026: presentan cartel taurino entre polémica por cobro de 85 mil pesos por piso

A duras penas ya se adquirió un lote de toros para la tradicional Feria de Tenabo 2026 en honor al Gran Poder de Dios y serán lidiados cuatro ejemplares. Para el viernes estarán el diestro Ventura “Venturita” y Gustavo García; el sábado, el diestro Francisco Martínez y el rejoneador Emilio Cano; y el domingo, Juan Pedro Llaguno y Leo Valadez, quienes lidiarán toros de Mimiahuapan, informó el empresario Rubén Ortega.

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Los ejemplares ya están en los traspatios del local de los palqueros, donde serán atendidos y vigilados para que el día del encierro tengan la talla solicitada, además de bravura y trapío, externó el empresario ganadero, quien junto con el presidente de palqueros, Carlos Jerónimo Ceh Collí, señaló que es la primera vez que les dejan toda la carga de la organización a los palqueros y que incluso ya se cubrió el pago de piso de 85 mil pesos al Ayuntamiento.

Con anterioridad, la alcaldesa había dicho que ese cobro sería condonado, pero el Gobierno del Estado envió el recurso y quedó en manos de la edil, quien finalmente no perdonó el pago a los palqueros. Además, señalaron que tampoco se entregó un recibo para la comprobación correspondiente, aunque confían en salir adelante.

“No tememos al éxito, con la ayuda del Todopoderoso y el apoyo de los visitantes durante la feria nos basta, pero dejamos en claro que la alcaldía ya cobró el derecho de piso”, expresaron.

“Habrá un gran cartelazo para los visitantes”, aseguró el empresario Rubén Ortega tras la llegada de los toros a Tenabo. / Jorge Aamado Caamal

Asimismo, Rubén Ortega explicó que los ejemplares de Mimiahuapan, Guanajuato, ya se encuentran en Tenabo y aseguró que habrá un gran cartel taurino para los visitantes, esperando también la asistencia de habitantes de comunidades cercanas.

Tras el desembarque de los toros, considerados nobles y finos para una buena faena de los diestros ya mencionados, confirmó que el viernes “Venturita” será la figura principal, mientras que el jueves se presentará el Show del Chavo con su tradicional charlotada.

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JGH