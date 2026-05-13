Sujetos identificados como personal de la Marina asaltaron un domicilio en la Supermanzana 75 de Cancún

Un grupo de elementos, identificados como personal de la Secretaría de Marina (Semar), fue señalado por ciudadanos de presuntamente cometer un robo dentro de un domicilio ubicado en la Supermanzana 75 de Cancún, lo que derivó en una persecución por varias calles de la zona y momentos de tensión entre vecinos y los uniformados.

De acuerdo con testimonios de las víctimas, los hechos ocurrieron cuando varios hombres, presuntamente adscritos a la Marina, ingresaron a una vivienda y sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos celulares y aparatos electrónicos. Los afectados descubrieron el robo y comenzaron a perseguirlos mientras los acusaban públicamente de “rateros”.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los señalados intentando escapar corriendo entre calles de la Supermanzana 75, mientras eran perseguidos por ciudadanos que exigían la devolución de sus pertenencias. En las imágenes, también se observa cómo uno de los presuntos responsables devuelve un teléfono celular durante la huida.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los vecinos fue que los elementos no se encontraban a bordo de unidades oficiales, ni portaban patrullas con insignias visibles de la Secretaría de Marina. Tras correr varias cuadras, los hombres abordaron un vehículo color azul sin logotipos oficiales, situación que incrementó la preocupación entre habitantes del sector.

Además, durante la persecución, ciudadanos aseguraron que los sujetos portaban presuntos envoltorios con droga, hecho que también quedó registrado en grabaciones compartidas en plataformas digitales y grupos vecinales.

Información recabada por medios locales refiere que estos elementos estarían asignados a labores de prevención del delito en Cancún; sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que habrían incurrido en actos ilícitos relacionados con irrupciones en presuntos puntos de venta de droga sin órdenes de cateo, con el objetivo de apoderarse de armas, narcóticos y dinero en efectivo.

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Debido a estas acusaciones, en algunos sectores comenzaron a ser identificados con el apodo de “Los Bajadores de la Marina”, término utilizado de manera coloquial para referirse a grupos que despojan de mercancía o dinero a presuntos delincuentes aprovechando operativos irregulares.

Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha emitido información oficial respecto a este caso, ni ha confirmado la identidad de las personas involucradas en los hechos registrados en la Supermanzana 75.

Vecinos de la zona señalaron sentir temor e incertidumbre, debido a que las personas acusadas continuaron circulando por la ciudad tras los acontecimientos. Por ello, algunos ciudadanos hicieron un llamado a reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencias 911 y solicitar la intervención de las autoridades competentes.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios exigen una investigación inmediata y transparente para esclarecer lo ocurrido, así como determinar si los involucrados pertenecen realmente a alguna corporación federal o si se trata de personas que utilizan indumentaria oficial para cometer delitos.

Las autoridades ministeriales no han informado si existe una carpeta de investigación abierta por estos hechos. Entre tanto, el material audiovisual continúa circulando ampliamente entre la población de Cancún, alimentando el debate sobre la actuación de cuerpos de seguridad y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y control institucional.