Campeche vigilará casas de empeño a partir de septiembre con nueva ley aprobada por el Congreso

A partir del mes de septiembre, la operatividad de las casas de empeño estará bajo vigilancia del Gobierno del Estado, tras la aprobación de la nueva Ley que Regula el Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de Campeche.

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Durante el desarrollo de la sesión, la nueva norma fue aprobada por mayoría de votos, siendo 22 a favor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y 10 abstenciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). La normativa incluye ocho capítulos con 32 artículos que detallan sanciones, procesos de verificación y las obligaciones de estos establecimientos.

Nueva ley obligará a casas de empeño a denunciar posibles delitos en Campeche / Alejandro Pech

Al ser estos espacios utilizados para la venta de artículos robados, los negocios estarán obligados a presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando tengan conocimiento de hechos presumiblemente constitutivos de delito. Además, los Ayuntamientos deberán remitir al SEAFI el registro de licencias y permisos otorgados a cualquier establecimiento que realice operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

En los posicionamientos, el diputado Jorge Salim Abraham Quijano reconoció que, aunque la norma no es inadecuada, existen dudas sobre las garantías para resguardar la información de los pignorantes y la regulación de las tasas de interés por parte del Servicio de Administración Fiscal (Seafi).

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JGH