Ejidatarios de Hecelchakán negocian con Ayuntamiento pago por uso del basurero municipal en Xcalumkín

Comitiva de ejidatarios acudió al Palacio Municipal con el fin de dialogar con el presidente municipal, Cevas Yam Poot, para darle solución a los problemas generados el mes anterior por el caso de la Unidad Deportiva Xcalumkín y el Teatro de la ciudad, y a la vez solicitar el pago del basurero municipal. Así lo dio a conocer el comisario ejidal, Moisés Euan Dzul, a quien citaron a dicha reunión en la sala de Cabildo, donde acordaron que la propuesta de pago será presentada el domingo ante los asambleístas.

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El 13 de abril pasado, los ejidatarios tenían tomadas las instalaciones del Teatro de la Ciudad debido al conflicto por las festividades de la feria taurina, ya que no querían que se llevaran a cabo por los daños que podría sufrir el inmueble. Además, vandalizaron la entrada del estadio donde dice “Imparable”, situación que los inquietó, y por ello se planteó el caso, en el que incluso intervino en aquel entonces el subdirector de Gobernación de la zona norte, logrando que abandonaran el lugar.

Este miércoles, a las 10 de la mañana, el comisario Moisés Dzul acudió y fue atendido, presentándose la propuesta de contrato por parte del presidente y el secretario, quienes llegaron a un arreglo para que en el año 2025 el pago mensual sea de 19 mil pesos, y para 2026 aumente a 25 mil pesos mensuales.

“Es una propuesta que vamos a plantear el próximo domingo ante la asamblea y, si lo aceptan, pues regresamos para cobrar un año de renta del 2025”, externó el comisario.

Aseguró no querer ningún conflicto con el Ayuntamiento, pues nada se gana estando divididos, y señaló que solo buscan lo justo, puesto que la unidad deportiva sigue siendo del ejido, así como el rastro municipal y otros lugares.

“Ya se debe trabajar para que quede en el Fundo Legal y el Ayuntamiento sea quien ventile el caso para que sea legítimo; por el momento es el arreglo que se busca con el edil, quienes fueron flexibles para darle solución”, aseguró después de la reunión.

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JGH