Gobierno de la CDMX advierte que habrá lluvias intensas durante el Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, advirtió que la capital del país enfrentará una temporada de lluvias intensas durante el desarrollo del Mundial 2026, justo en los meses en los que se disputarán partidos de la Copa del Mundo.

Durante conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que mayo y junio estarán marcados por precipitaciones importantes, por lo que las autoridades ya trabajan en medidas de prevención y obras hidráulicas para evitar afectaciones mayores en la ciudad.

CDMX se prepara para enfrentar inundaciones

Brugada señaló que la estrategia no solo contempla atención a emergencias, sino también acciones preventivas para modificar la manera en que históricamente se han enfrentado las inundaciones en la capital.

“Tenemos que prepararnos para las lluvias y es importante decir que la preparación no solo es para la emergencia”, declaró la jefa de Gobierno.

Asimismo, aseguró que las obras que ya fueron concluidas y las que permanecen en proceso permitirán que el torneo internacional pueda desarrollarse en condiciones adecuadas, pese al pronóstico de fuertes precipitaciones.

El SMN alerta sobre un periodo más húmedo en México

Por su parte, Fabián Vázquez Romaña, director general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que el calentamiento del Océano Pacífico podría modificar el comportamiento climático en el país durante los próximos meses.

El especialista detalló que existe probabilidad de que se presente el fenómeno de “El Niño” entre mayo y julio, lo que provocaría condiciones más húmedas en gran parte del territorio nacional.

“Mayo y junio muestran una señal bastante húmeda, no solamente en el centro del país, sino en todo México”, indicó.

El Mundial 2026 coincidirá con la temporada de lluvias

Las autoridades prevén que las precipitaciones disminuyan una vez concluida la justa mundialista, aunque el comportamiento climático también dependerá de posibles ciclones tropicales que puedan afectar las costas mexicanas.

Pese al panorama meteorológico, el Gobierno capitalino reiteró que existen condiciones suficientes para garantizar el correcto desarrollo de los encuentros del Mundial 2026 en la Ciudad de México.