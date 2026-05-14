Pachuca pega primero y pone contra las cuerdas a Pumas en la ida

Pachuca aprovechó su dominio en casa y derrotó 1-0 a Pumas UNAM en la ida de las semifinales del Clausura 2026, aunque la eliminatoria quedó completamente abierta rumbo al duelo de vuelta en Ciudad Universitaria.

El conjunto dirigido por Esteban Solari fue el que asumió el protagonismo desde el arranque del encuentro, mientras que el equipo de Efraín Juárez apostó por un esquema mucho más cauteloso, con línea de cinco defensores y una postura enfocada en contener el poder ofensivo de los Tuzos.

La estrategia auriazul logró incomodar durante varios minutos a los hidalguenses, que insistieron constantemente con jugadores como Robert Kenedy, Enner Valencia, Oussama Idrissi y Víctor Guzmán.

Sin embargo, la presión terminó dando resultado al minuto 38. Tras un tiro de esquina, Idrissi condujo hacia el centro y sacó un potente disparo que se desvió en Nathan Silva, cambiando completamente la trayectoria del balón y dejando sin posibilidad de reacción a Keylor Navas.

Antes de la anotación, el arquero costarricense ya había sido factor importante para mantener el empate con varias intervenciones destacadas, aunque también protagonizó un momento de tensión al arriesgar el balón en una salida desde el fondo que terminó derivando en el córner previo al gol

Para la segunda mitad, Pumas UNAM adelantó ligeramente sus líneas con el ingreso de Uriel Antuna, buscando acompañar a Robert Morales en ataque y generar mayor profundidad al frente.

Pachuca también ajustó sus piezas tras la salida por lesión de Enner Valencia, dando ingreso a Salomón Rondón, quien ayudó a mantener la presión ofensiva sobre la defensa universitaria.

La oportunidad más clara de los visitantes llegó mediante un disparo de Rubén Duarte dentro del área, pero el guardameta Carlos Moreno respondió de buena manera para conservar la ventaja mínima.

En el cierre del encuentro, Pachuca sufrió la expulsión de Eduardo Bauermann, luego de una falta sobre Juninho Vieira cuando el delantero auriazul escapaba rumbo al arco. Aunque inicialmente el árbitro mostró tarjeta amarilla, tras la revisión en el VAR la decisión cambió a roja directa.

Con el triunfo, Pachuca llegará con ventaja al partido de vuelta, mientras que Pumas UNAM estará obligado a ganar en el Estadio Olímpico Universitario para mantenerse en la pelea por el título.