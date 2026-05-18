Diablos Rojos y The Rolling Stones anuncian histórica colaboración con jersey y vinilo

Los Diablos Rojos del México sorprendieron al anunciar una colaboración histórica con la legendaria banda británica The Rolling Stones, en una colección especial que mezclará música y beisbol durante el verano de 2026.

La alianza incluirá el lanzamiento de un jersey edición especial, seis modelos de gorras conmemorativas y un vinilo exclusivo del nuevo álbum de la agrupación londinense titulado Foreign Tongues.

Las prendas y artículos oficiales estarán disponibles a partir del próximo 5 de junio en la tienda del Estadio Alfredo Harp Helú, coincidiendo con la serie que los Pingos disputarán frente a los Olmecas de Tabasco.

Uno de los objetos más llamativos de la colección será el vinilo edición limitada del disco “Foreign Tongues”, del cual únicamente existirán 666 copias disponibles para aficionados y coleccionistas.

El nuevo álbum de The Rolling Stones será lanzado oficialmente el próximo 10 de junio y fue grabado en los estudios Metropolis, ubicados al oeste de Londres. La producción estuvo a cargo de Andrew Watt y Hackney Diamonds.

Además, el disco contará con colaboraciones de reconocidos músicos internacionales como Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith.

La colaboración entre los Diablos Rojos y la histórica agrupación liderada por Mick Jagger, junto a Keith Richards y Ronnie Wood, representa una de las alianzas más llamativas entre el deporte y la música en México durante los últimos años.