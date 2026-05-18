Matías Almeyda será nuevo entrenador de Monterrey para el Apertura 2026

El argentino Matías Almeyda está muy cerca de convertirse oficialmente en el nuevo director técnico de Monterrey para el Apertura 2026, luego de alcanzar un acuerdo con la directiva regiomontana tras varios días de negociaciones.

La llegada del llamado “Pelado” representa uno de los movimientos más importantes rumbo al próximo torneo de la Liga MX, ya que el estratega sudamericano volverá al futbol mexicano después de varios años en el extranjero y tras dejar una etapa exitosa con Chivas.

Desde hace semanas, Rayados colocó a Matías Almeyda como su principal candidato para ocupar el banquillo. Incluso, el presidente del Consejo de Administración del club, Manuel Filizola, reconoció recientemente que las conversaciones avanzaban de forma positiva entre ambas partes.

De acuerdo con diversos reportes, el entrenador argentino arribará a México en los próximos días para cerrar detalles de su contrato y preparar su presentación oficial con el conjunto regiomontano. Además, el anuncio podría realizarse junto al presidente deportivo neerlandés Dennis te Kloese.

La información también señala que Almeyda pidió tiempo para analizar la propuesta antes de tomar una decisión definitiva. Finalmente, el técnico encontró coincidencias con el proyecto deportivo de Monterrey y habría aceptado firmar un vínculo por las próximas dos temporadas.

El regreso de Matías Almeyda genera expectativa entre los aficionados debido a su exitoso historial en la Liga MX, donde vivió una de las etapas más importantes de su carrera al frente del Guadalajara.

Durante su paso por Chivas, el estratega conquistó cinco títulos: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions, logros que marcaron una de las épocas más exitosas recientes del club rojiblanco.

Tras salir del futbol mexicano en 2018, el técnico argentino continuó su carrera internacional con experiencias en el San José Earthquakes de la MLS, el AEK Atenas de Grecia y más recientemente en el Sevilla de España.

Sin embargo, su aventura en LaLiga no terminó de la mejor manera, ya que dejó el banquillo del conjunto andaluz mientras el equipo peleaba por evitar el descenso. Aun así, ahora tendrá una nueva oportunidad de revancha al frente de uno de los planteles más poderosos del futbol mexicano.