México y Colombia revisan agenda de cooperación y comercio

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo una reunión oficial con la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy; en la sede de la cancillería mexicana y reafirmó la relación bilateral entre ambos países.

Ambos refrendaron el excelente estado de las relaciones entre México y Colombia, y revisaron los avances y proyección a futuro de los principales asuntos de la agenda bilateral en materia de diálogo político, cooperación para el desarrollo, comercio e inversiones, movilidad humana y atención consular, seguridad y cultura.

Además el canciller mexicano extendió una bienvenida oficial a las delegaciones, deportistas y aficionados colombianos de cara a los partidos programados en la Ciudad de México y Guadalajara.