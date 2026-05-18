América anuncia su primera baja rumbo al Apertura 2026

El Club América comenzó a registrar movimientos de cara al Apertura 2026 luego de confirmarse la salida de Paulo Victor Gomes, auxiliar técnico de André Jardine, quien puso fin a su etapa con las Águilas tras tres años dentro de la institución azulcrema.

La noticia fue compartida por el propio integrante del cuerpo técnico mediante una emotiva despedida en redes sociales, donde agradeció al club, a la afición y especialmente al estratega brasileño por la oportunidad de formar parte de uno de los ciclos más exitosos recientes del equipo de Coapa.

“Gracias, Club América, por regalarme uno de los capítulos más especiales de mi vida”, escribió Paulo Victor Gomes, quien aseguró marcharse con “el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables” después de vivir momentos importantes dentro del conjunto capitalino.

El brasileño también dedicó palabras especiales a André Jardine, destacando la confianza que recibió durante esta aventura profesional y dejando claro el orgullo que significó trabajar dentro del América.

La salida de Paulo Victor representa la primera baja importante del entorno azulcrema tras la eliminación sufrida ante Pumas UNAM en la Liguilla del Clausura 2026, resultado que dejó al equipo sin posibilidad de pelear por el campeonato.

A sus 37 años, el exauxiliar iniciará ahora una nueva etapa en su carrera como entrenador principal, luego de recibir la oportunidad de dirigir a la Selección Sub-23 de Brasil, equipo enfocado en el proceso rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

Además del proyecto olímpico, el nuevo reto de Paulo Victor Gomes también podría abrirle las puertas para integrarse en el futuro al proceso mundialista brasileño rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Durante su paso por el América, Gomes formó parte de un cuerpo técnico que logró consolidar un estilo competitivo y exitoso bajo el mando de André Jardine, convirtiéndose en una pieza importante dentro del trabajo interno del club.