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Vecinos protestan en Mérida por obra en zona maya; sin permisos visibles

Durante la tarde de este lunes comenzó una movilización ciudadana para frenar una obra sin permisos.

Por Redacción Por Esto!

18 de may de 2026

2 min

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Vecinos protestan en Mérida por obra en zona maya.
Vecinos protestan en Mérida por obra en zona maya. / Instagram: red_abogadas_indigenas_mex

Durante la tarde de este lunes, vecinos de la zona sur de Mérida realizaron una movilización con la finalidad de exigir transparencia sobre obras que presuntamente se están realizando dentro de una zona arqueológica maya que es considerada patrimonio cultural e histórico de Yucatán.

Vecinos ser percataron del ingreso de maquinaria y trabajadores desde inicios del mes de mayo. De acuerdo con lo señalado por los ciudadanos de la zona, no existe información visible sobre permisos del proyecto que se está trabajando en la zona. Una vecina comentó que no se datos de construcción de ninguna autoridad gubernamental sobre los trabajos que se están realizando.

El accidente ocurrió cerca de la gasolinera junto a Bodega Aurrerá de Kalá.

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Dicha zona ya había enfrentado problemas similares en 2005, año en donde se intentaron proyectos de urbanización y comerciales. Sin embargo; en dicha ocasión, habitantes de la zona lograron detener estos trabajos con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Aunado a la preocupación por la pérdida de un patrimonio cultural, los vecinos expresaron que desconocen el impacto ambiental y urbano que podrían tener dichas obras en la zona. Esto debido a que ya se han retirado vegetación y árboles, mismos que eran usados como espacio de capacitación de agua y refugio para algunas aves.

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Los vecinos explicaron que buscarán un amparo para poder suspender las obras mientras se esclarece la situación patrimonial y jurídica del terreno que alberga, una zona habitacional maya del periodo preclásico, siendo incluso más más antigua que Chichén Itzá.

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