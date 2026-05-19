Javier Aguirre ya trabaja con 18 jugadores del Tri para el Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa afinando detalles rumbo a la Copa Mundial 2026 y ya cuenta con 18 futbolistas trabajando en el Centro de Alto Rendimiento bajo las órdenes de Javier Aguirre, quien comienza a delinear la lista definitiva para el torneo más importante del futbol internacional.

Este martes se incorporaron a la concentración César Montes y Luis Chávez, elementos que militan en el futbol ruso y que ahora se suman al grupo que prepara los próximos compromisos amistosos del combinado nacional antes del arranque mundialista.

Aunque el plantel del Tricolor todavía no está completo, gran parte de la base parece definida. Aún faltan ocho jugadores por reportar, entre ellos nombres que prácticamente tendrían asegurado su lugar en la convocatoria final como Johan Vásquez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Orbelín Pineda, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas.

La principal incógnita en la lista de Javier Aguirre estaría en el último cupo disponible. Futbolistas como César “Chino” Huerta, Marcel Ruiz, Julián Araujo, Richard Ledezma y Charly Rodríguez pelean por convencer al cuerpo técnico en la recta final previa al Mundial.

En la portería, el equipo nacional ya trabaja con Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y José Rangel, mientras que en la zona defensiva destacan nombres como Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y el recién incorporado César Montes.

Por su parte, el mediocampo reúne a futbolistas de experiencia y juventud como Edson Álvarez, Luis Romo, Erik Lira, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Gilberto Mora y Brian Gutiérrez, quienes buscan ganarse un lugar importante dentro del esquema táctico del Vasco.

¡Terminamos la segunda semana de trabajo! 👏🔥



Con la misma intensidad, la misma ilusión y el mismo objetivo de siempre. ¡Todos juntos para lograrlo desde el primer hasta el último día! 🙏



Nos vemos el lunes para continuar con la preparación. ⚽#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/2viGrsfFkb — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 16, 2026

En el ataque ya reportaron Alexis Vega, Armando González y Guillermo Martínez, aunque todavía falta la llegada de varios referentes ofensivos que apuntan a ser protagonistas en el debut mundialista.

La Selección Mexicana disputará tres partidos de preparación antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo. El primer encuentro será frente a Ghana el próximo viernes; posteriormente enfrentará a Australia el 30 de mayo y cerrará la fase de amistosos el 4 de junio contra Serbia.

México debutará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, en un torneo donde el combinado nacional intentará aprovechar su condición de anfitrión para firmar una actuación histórica.