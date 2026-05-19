Efraín Juárez y el video con el árbitro Daniel Quintero que desató polémica antes de la Final

La previa de la Final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul comenzó a calentarse fuera de la cancha luego de que en redes sociales resurgiera un video protagonizado por Efraín Juárez y el árbitro Daniel Quintero Huitrón.

La polémica apareció después de que la Comisión de Árbitros confirmara las designaciones arbitrales para los partidos de Ida y Vuelta de la Final del Clausura 2026. Daniel Quintero Huitrón fue elegido para dirigir el duelo definitivo entre universitarios y cementeros.

El clip, difundido originalmente por cámaras de TUDN y posteriormente viralizado en TikTok, muestra a Efraín Juárez acercándose al silbante tras la semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca para felicitarlo por su trabajo arbitral.

Aunque en el video no se escucha claramente la conversación, el medio realizó una lectura de labios donde, presuntamente, el técnico auriazul le dijo a Daniel Quintero: “Ojalá pites la Final, güey. Muy buen trabajo, te lo juro, eh”.

Las imágenes continúan mostrando al estratega de Pumas alejándose y posteriormente volteando de nuevo para reiterar el elogio hacia el árbitro. Según la interpretación difundida, Juárez agregó: “Ojalá pites tú, te lo juro. Ojalá pites tú porque espectacular, cabrón”.

La escena rápidamente generó reacciones divididas entre aficionados en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la cercanía entre el entrenador y el árbitro previo a la serie por el título. Comentarios sobre un posible “conflicto de intereses” y críticas hacia la designación arbitral comenzaron a multiplicarse.

Además, trascendió que personas cercanas a Cruz Azul no estarían completamente conformes con la elección de Daniel Quintero Huitrón para la Vuelta de la Final. De acuerdo con versiones difundidas, la directiva cementera analizaría externar su inconformidad por algunas decisiones polémicas del silbante durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la Jornada 11 del torneo.

Mientras tanto, el árbitro Ismael Rosario López Peñuelas será el encargado de impartir justicia en el partido de Ida de la Final del Clausura 2026.