Detienen policías a un sujeto por agredir a su mujer en Playa del Carmen

La Policía de Playa del Carmen detuvo a un sujeto por haber golpeado a su esposa, el agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo, mientras que la víctima fue atendida por agentes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG).

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos de Sisal, donde una femenina solicitó el apoyo a los elementos de la Secretaría de Seguridad, quien manifestó haber sido agredida física y verbalmente por su pareja.

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Luego de que los oficiales recabaran la información de los hechos, la víctima señaló directo al agresor, por lo que procedieron a su detención quien se identificó como José Antonio “N.”, de 35 años, originario del Estado de México, por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Asimismo, personal del GEAVIG brindó atención, contención y asesoría a la víctima, además recibirá el apoyo psicológico. En tanto que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites legales correspondientes.