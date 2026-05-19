Mega Marcha de transportistas y campesinos en CDMX: horarios, ruta y bloqueos este 20 de mayo

Diversas organizaciones, lideradas por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), han convocado a una "Mega Marcha" nacional este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México (CDMX). Por lo que se espera una jornada de alta complejidad vial en la capital.

A la movilización se sumarán también colectivos lo que anticipa una concentración masiva. Ante el llamado; el gobierno de México emitió un comunicado en donde solicitó a los manifestantes realizar este proceso de manera pacífica.

Noticia Destacada Hoy no circula 19 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros descansan este martes?

¿Por qué habrá una mega marcha este miércoles 20 de mayo en la CDMX?

Las demandas principales de los manifestantes se centran en la exigencia de mayor seguridad y freno a los asaltos en las carreteras federales, justicia para los operadores de carga asesinados o desaparecidos, precios de garantía para los productos del campo, y mejoras en los sectores de salud y educación.

Noticia Destacada SEGOB lamenta que los productores agrícolas y transportistas rompieron el diálogo

Las organizaciones advirtieron que, de no ser atendidas sus peticiones por el Gobierno Federal, podrían programar más bloqueos en las semanas previas a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

¿A qué hora empieza la mega marcha, dónde se reúnen y hacia donde irá? Ruta y contingentes

La concentración principal está programada para iniciar a las 09:00 horas. Sin embargo, las autoridades recomiendan tomar precauciones desde horas antes, ya que se prevé el arribo de autobuses, camiones de carga e incluso tractores provenientes de diferentes estados de la República, lo que comenzará a estrangular los accesos a la ciudad desde temprano.

El punto de reunión y partida de los manifestantes será el Ángel de la Independencia. Una vez agrupados los contingentes, avanzarán con dirección al Centro Histórico utilizando el siguiente trazado vial: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Calle 5 de Mayo y Plaza de la Constitución.

¿Qué calles y avenidas serán cerradas por la mega marcha y cuáles serán las opciones?

Además de la ruta principal de la marcha, se prevén severos congestionamientos y cortes intermitentes a la circulación en calles transversales de las colonias Juárez, Cuauhtémoc y Centro, tales como: Avenida Insurgentes en cruce con Reforma, Florencia, Río Tíber, Amberes y Lancaster; además del Circuito Interior.

Noticia Destacada Bloqueos de transportistas y campesinos dejan 11 cierres en carreteras, pero Gobierno reporta baja participación

Para evitar la zona del conflicto vial y rodear el perímetro del corredor Reforma-Centro, las autoridades capitalinas sugieren las siguientes vialidades: Avenida Chapultepec, Constituyentes y Eje 3 Sur (Avenida Baja California).

¿Qué otros contingentes se unirán al gremio de transportistas y campesinos?

A la movilización de la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se sumará un frente común de colectivos sociales. Destaca la participación activa de organizaciones de derechos humanos y colectivos de madres buscadoras, además de otros contingentes.

Noticia Destacada Transportistas y agricultores anuncian paro nacional: bloquearán carreteras tras Semana Santa por inseguridad y costos

Entre el resto de los sectores que se unirán a la mega marcha se encuentran trabajadores de los sectores de salud y educación, junto con grupos de pensionados y adultos mayores. Esto provocará una gran movilización y afectaciones viales dentro de la capital del país a lo largo del día.

¿Habrá reunión con la SEGOB? Gobierno, abierto al diálogo

Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió un comunicado oficial y una tarjeta informativa de última hora en la que reiteró que el Gobierno Federal se mantiene abierto al diálogo. La dependencia enfatizó que las mesas de trabajo institucionales continúan activas con el propósito de alcanzar acuerdos con ANTAC y FNRCM.

La SEGOB hizo un llamado a los manifestantes para que ejerzan su derecho a la libre expresión de manera pacífica y sin afectar a terceros. Las autoridades solicitaron evitar bloqueos totales, cierres de casetas o acciones extremas que interrumpan el libre tránsito, abasto de alimentos, actividad económica y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal