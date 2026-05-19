¡Doble bombazo! Japhet Amador deja a Diablos Rojos y llega a Piratas de Campeche junto a exligamayorista

Luego de realizar varios ajustes en su roster, la directiva de los Piratas de Campeche reveló su carta maestra de cara a la presente campaña. El emblemático "Gigante de Mulegé", Japhet Amador, se unirá oficialmente a la tripulación filibustera para los siguientes enfrentamientos dentro y fuera del Galeón, llegando en compañía del ex-ligamayorista estadounidense Jackson Tetreault, quien se incorpora como el nuevo lanzador estelar del equipo.

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El inicio de esta nueva etapa para Japhet Amador con los filibusteros promete encender la ofensiva en el Nelson Barrera Romellón, tras confirmarse que llega a la escuadra campechana en calidad de préstamo por el resto de la temporada 2026, procedente de los Diablos Rojos del México.

Por su parte, el pitcher abridor de 29 años, Jackson Tetreault, aportará una nueva perspectiva al cuerpo de pitcheo de la novena de Campeche, la cual busca escalar posiciones al mantenerse actualmente en el octavo lugar de la Zona Sur.

Asimismo, la llegada de estos cañoneros no representa el único movimiento de la organización, pues se anunció la salida del infielder Addison Russell, quien por decisiones de la directiva monclovense se unirá a los Leones de Yucatán, así como la baja del relevista Neftalí Feliz. En contraparte, se concretó la activación de los peloteros locales Jesús Higuera y Yordi Martínez en las filas del equipo.

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JGH