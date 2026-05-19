Arsenal celebra el título de Premier League; así reaccionaron jugadores y aficionados en Londres

La conquista de la Premier League 2026 provocó una auténtica fiesta en el Arsenal, donde jugadores, cuerpo técnico y aficionados celebraron el regreso del club a la cima del futbol inglés después de 22 años de espera.

El entrenador Mikel Arteta reunió a toda la plantilla en las instalaciones de entrenamiento de Colney para seguir juntos el partido entre el Manchester City y el Bournemouth, resultado que terminó definiendo matemáticamente el campeonato para los Gunners.

La tensión dominó el ambiente durante gran parte del encuentro, pero apenas se confirmó el empate de los Citizens, los futbolistas del Arsenal explotaron de emoción entre abrazos, gritos y festejos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En videos compartidos por el propio club se observa a las figuras del conjunto londinense celebrando junto al personal del equipo, mientras algunos jugadores recorrían las instalaciones buscando compartir el histórico momento con sus compañeros y familiares.

La decisión de concentrar al plantel en el centro de entrenamiento fue tomada directamente por Mikel Arteta, quien quiso que todos vivieran unidos la posibilidad de conquistar la liga inglesa, a pesar de que el próximo compromiso del equipo será hasta el 24 de mayo frente al Crystal Palace.

The incredible scenes outside the Emirates as Arsenal win their first Premier League title in 22 years… 🤯👏🏼 pic.twitter.com/bBOl1PLN2B — Football Away Days (@AwayDaysFB) May 19, 2026

Mientras tanto, la euforia también se trasladó a las calles de Londres. Miles de seguidores del Arsenal comenzaron a reunirse espontáneamente en las inmediaciones del Emirates Stadium y en distintos pubs del norte de la ciudad para festejar el campeonato.

Arsenal fans celebrate winning the Premier League title!!! 🔥 pic.twitter.com/0XuszuTZ5q — (fan) skye sports premier league (@skyeepl) May 19, 2026

Las celebraciones se extendieron durante toda la tarde y noche entre cánticos, banderas y bengalas, reflejando la emoción acumulada por más de dos décadas sin levantar el trofeo de la Premier League.

El club ya tiene programado un festejo multitudinario para el próximo 31 de mayo, apenas un día después de disputar la final de la UEFA Champions League frente al PSG, donde el Arsenal buscará completar una temporada histórica.