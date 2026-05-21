Detienen a Ludwig Kaiser en Florida; estrella de WWE enfrenta cargos de agresión

Ludwig Kaiser, una de las figuras actuales de WWE, fue arrestado en Florida por cargos de agresión menor, apenas unos días antes de una esperada lucha estelar programada en México.

El luchador alemán, cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue detenido la tarde del miércoles en Orlando, Florida, según registros policiales difundidos por medios estadounidenses.

De acuerdo con la información, Kaiser fue ingresado en la cárcel del condado de Orange con una fianza de mil dólares, misma que pagó horas después para recuperar su libertad.

¿Por qué fue arrestado Ludwig Kaiser?

Reportes del periodista especializado Sean Ross Sapp señalan que el luchador de 35 años habría participado en un altercado con otro hombre, situación que derivó en la acusación por agresión.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente, mientras que tanto WWE como la Oficina del Sheriff del Condado de Orange no han emitido un posicionamiento oficial.

La detención ocurre en Orlando, ciudad donde se encuentra el Centro de Alto Rendimiento de WWE, lugar habitual de entrenamiento para varios talentos de la empresa.

Su lucha en Monterrey sigue programada

Pese a la polémica, hasta ahora no se ha informado sobre cambios en la participación de Ludwig Kaiser en el evento “Noche de los Grande” de AAA Lucha Libre, programado para el próximo 30 de mayo en Monterrey.

Kaiser tiene pactada una lucha de máscara contra máscara frente a Chad Gable, rivalidad que ha sido desarrollada durante varios meses en la programación de WWE.

El luchador alemán asumió el personaje de “El Grande Americano” en 2025, luego de que Gable sufriera una lesión en el hombro que lo mantuvo alejado de los cuadriláteros.

Antes de llegar a WWE, Ludwig Kaiser destacó dentro de la escena independiente de lucha libre en Alemania y posteriormente logró consolidarse como uno de los talentos europeos más reconocidos dentro de la empresa estadounidense.