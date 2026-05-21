Omar Chávez es detenido en Sinaloa: ¿de qué delito lo acusan?

Omar Chávez, hijo del histórico campeón mundial Julio César Chávez, fue detenido este miércoles en Sinaloa y trasladado al penal de Aguaruto, donde permanecerá mientras enfrenta un proceso legal por presunta violencia familiar y lesiones.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el arresto ocurrió a las 8:53 horas del 20 de mayo de 2026 y fue realizado por elementos de la Policía Estatal Preventiva.

¿De qué acusan a Omar Chávez?

Según los primeros reportes, el boxeador mexicano es señalado por presuntamente agredir físicamente a una mujer, quien sería su pareja sentimental o esposa.

Las autoridades informaron que Omar Chávez contaba con una orden de aprehensión luego de no atender llamados judiciales relacionados con la denuncia presentada en su contra.

El hijo del excampeón mundial fue detenido en los juzgados de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Aguaruto, en Culiacán, cuando acudió a una audiencia inicial.

La audiencia para determinar su situación jurídica quedó programada para el próximo 25 de mayo. En caso de que el juez lo considere procedente, podría continuar el proceso penal en libertad.

La familia Chávez no se ha pronunciado

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Chávez ha emitido declaraciones oficiales sobre la detención.

Mientras tanto, Julio César Chávez Jr. compartió publicaciones relacionadas con sus entrenamientos en redes sociales, mientras que Julio César Chávez publicó contenido desde un restaurante en Ciudad de México.

Un nuevo episodio polémico en la dinastía Chávez

La detención de Omar Chávez ocurre apenas diez meses después de que Julio César Chávez Jr. enfrentara problemas legales en Estados Unidos y posteriormente en México.

Dentro del ring, Omar Chávez registra una carrera profesional con 42 victorias, 29 de ellas por nocaut, además de nueve derrotas y un empate. Su última pelea fue ante el colombiano José Miguel Torres Tafur, combate que ganó por nocaut técnico.

A lo largo de su trayectoria, el boxeador también ha hablado públicamente sobre problemas relacionados con adicciones y otros episodios polémicos que marcaron parte de su vida personal.